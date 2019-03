'Restaurant van Brouwerij Dockum moet dicht'

Publicatie: vr 08 maart 2019 10.01 uur

DOKKUM - Het restaurant van Brouwerij Dockum aan de Hogedijken in Dokkum moet dicht. Dat was het antwoord van wethouder Berends op vragen van raadslid Johan Talsma van de ELP. Hij stelde deze al enkele weken geleden tijdens een raadsvergadering.

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft de zaak onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de bestaande vergunning geen ruimte biedt voor een restaurant in de brouwerij. De gemeente is gestart met een handhavingstraject. Zo is het bedrijf geïnformeerd over de situatie en kan het daarop reageren. Brouwerij Dockum houdt in de tussentijd het restaurant gewoon open. Als het restaurant over een maand nog geopend is, dan volgt een dwangsom.