Duinen Zathe is het 'Leukste uitje van Friesland'

Publicatie: vr 08 maart 2019 09.55 uur

APPELSCHA - Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha is het 'Leukste uitje van Friesland'. Dat blijkt uit een ANWB-verkiezing hiervoor. Vertegenwoordigers van het attractiepark ontvingen donderdag de gouden award uit handen van Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB.

Kinderboerderij De Naturij in Drachten kreeg de zilveren award en de bronzen award ging naar Aqua Zoo Friesland in Leeuwarden.

Tijdens de verkiezing brachten ANWB-leden massaal hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie en voor het 'Leukste uitje over de grens'. In totaal werden ruim 63.000 stemmen uitgebracht.

Attractiepark Duinen Zathe scoort, naast heel veel stemmen, op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers en is daarmee de winnaar van 2019.

De winnaars van 2019:

Gouden award Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha

Zilveren award Kinderboerderij De Naturij in Drachten

Bronzen award Aqua Zoo Friesland in Leeuwarden