Volle afvalcontainers door storing vuilniswagen

Publicatie: do 07 maart 2019 19.16 uur

BALLUM - Door problemen met de vuilniswagen kon de Gemeente Ameland donderdag geen restafval ophalen in de dorpen Ballum en Hollum. De volle grijze afvalcontainers bleven langs de weg staan en de harde wind van donderdagmiddag blies de deksels open met als gevolg dat er her en der afval over straat slingerde in de Amelander dorpen.

Volgens de gemeente had de vuilniswagen te maken met een technische storing. De zijlader voor het legen van de afvalcontainers bleek tijdens de afvalronde niet meer te werken, waardoor de meeste afvalcontainers donderdag in Ballum en Hollum niet meer konden worden geleegd.

De gemeente heeft in de loop van donderdagmiddag vervangend materieel kunnen regelen en besloten dat het restafval vrijdag 8 maart alsnog wordt opgehaald.