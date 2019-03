Stationsgebied wordt groen en eigentijds

Publicatie: do 07 maart 2019 16.49 uur

HURDEGARYP - Het Stationskwartier Hurdegaryp krijgt een groene en eigentijdse uitstraling geïnspireerd op het gedachtegoed van tuin- en landschapsarchitect Vlaskamp. Het college van Tytsjerksteradiel heeft het definitieve ontwerp vastgesteld. Het ontwerp voor het Stationskwartier kwam tot stand in nauwe betrokkenheid met omwonenden en is een gezamenlijk project van provincie Fryslân en de gemeente.

Het Stationskwartier wordt ingericht als een groen plein. Bestaande monumentale bomen zijn in het ontwerp verwerkt. Verschillende soorten verkeersdeelnemers maken op dit plein gebruik van deze nieuwe ruimte. De verkeersdeelnemers op het stationsplein krijgen niet meer 'eigen' rijstroken. Hiermee wordt de verkeersuitstraling minder belangrijk en de verblijfskwaliteit juist belangrijker. Op het plein hebben ook de bushaltes een plek. Om het 'pleingevoel' te bevorderen is in het ontwerp de mogelijkheid van nieuwe (woon-)bebouwing aan de west- en zuidzijde meegenomen.

Brug voor langzaam verkeer over tunnel

Een bijzonder element in het ontwerp is de aanleg van een brug voor langzaam verkeer over de tunnel. Deze brug verbindt straks het stationsgebied met de wijk Rietlandsvaart en het nieuwe Tjalling Koopmans College aan de Reidroas. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp is het 'shared space' gebied in zuidelijke richting (ter hoogte van de Reidroas) een stukje verlengd, wat de verkeersveiligheid en duidelijkheid voor de verkeersdeelnemers ten goede komt.

Investering en planning

Met de herinrichting van het stationsgebied is een investering gemoeid van circa 2 miljoen euro. Binnen het totale programma Kansen in Kernen Tytsjerksteradiel is hiervoor budget gereserveerd. De aanbesteding van de uitvoering van het project wordt binnenkort gestart. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in het najaar van 2019 en wordt het project in de loop van 2020 afgerond. Het Stationskwartier Hurdegaryp is het laatste onderdeel van het programma Kansen in Kernen in Tytsjerksteradiel. Kansen in Kernen is het gezamenlijke programma van provincie Fryslân en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel voor de herinrichting van zes dorpen na aanleg van De Centrale As.