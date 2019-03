Kollumer vrijgesproken van mishandelen groenteboer

Publicatie: do 07 maart 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Kollumer (60) is door politierechter Bauke Jansen vrijgesproken van de mishandeling van een plaatselijke - vrouwelijke - groenteboer. De Kollumer stond donderdag terecht omdat hij de groenteboer op 29 augustus vorig jaar in haar eigen winkel hardhandig aangepakt zou hebben. De man zou de vrouw bij de kleding hebben gepakt, tegen een paar groentekisten hebben gedrukt en hij zou haar door elkaar hebben geschud. Met als gevolg allemaal blauwe plekken over het hele lichaam van de vrouw.

Loon tegoed

Onzin, volgens de verdachte. ‘Ik heb haar gewoon bij de jas gepakt, verder niks’, aldus de Kollumer. Hij was naar de winkel aan de Voorstraat gegaan omdat zijn dochter, die daar had gewerkt, nog loon tegoed had. Hij zou met de vrouw hebben afgesproken dat de dochter de sleutel van de winkel terug zou geven en dat het geld twee dagen later zou worden overgemaakt. Dat was ook gebeurd.

Psychische problemen

Een door de winkelierster op het laatste moment ingeschakelde advocate zei dat haar cliënte heel veel last had gehad van de confrontatie. ‘Ze dacht dat ze overvallen werd’, zei de raadsvrouw. De vrouw zou er psychische problemen aan hebben overgehouden. De in eerste instantie ingediende schadeclaim van 540 euro werd op de zitting dan ook fors verhoogd.

Verhalen haaks op elkaar

Officier van justitie Marco van den Broek eiste een werkstraf van 50 uur en toewijzing van de schadeclaim. De rechter kwam tot een vrijspraak. ‘Het gaat om een één op één situatie’, zei Jansen. De verhalen van beide betrokkenen stonden haaks op elkaar, aanvullend bewijs was er niet. Een camera die in de winkel hing, bleek een dummy te zijn, dus er waren ook geen beelden van het incident. ‘Ik vind de zaak niet helder genoeg en ik heb niet de overtuiging’, aldus de rechter. Door de vrijspraak werd ook de schadevergoeding afgewezen.