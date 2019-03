Commissaris van de Koning bezoekt Achtkarspelen

Publicatie: do 07 maart 2019 14.37 uur

HARKEMA - Achtkarspelen scoort hoog in het vinden van werk voor statushouders in de gemeente. Reden voor commissaris van de Koning Arno Brok om een werkbezoek te brengen aan Achtkarspelen en zich te laten informeren over de werkwijze van de gemeente en de ervaringen van statushouders te horen.

Statushouders aan het werk

Al sinds een aantal jaar biedt Achtkarspelen aan statushouders, naast de verplichte inburgering, ook direct werk-leerstages. Dit gebeurt binnen enkele maanden nadat zij in de gemeente zijn komen wonen. Ze krijgen hierdoor werkritme, komen actief in aanraking met de Nederlandse taal en leren een vak. In 2018 zijn 17 statushouders volledig uitgestroomd naar werk of opleiding. Nog eens 4 hebben een parttimebaan en volgen gelijktijdig inburgeringslessen.

Werkervaringsprojecten

In Achtkarspelen zijn meerdere werkervaringsplekken waaraan statushouders meedoen. Bij De Spitkeet loopt het werkervaringsproject ‘Lytshûs’. De ontvangstruimte wordt uitgebreid, er komt een grote keuken en ledverlichting in De Spitkeet. De bouwwerkzaamheden zijn opgepakt door 9 statushouders uit de gemeente. Zij kunnen door de realisering van dit project werkervaring opdoen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt verder te vergroten.

Ook werken statushouders mee aan het melkbeurtschip in de loods van Wadro in Drogeham. Een team van werkzoekenden, waaronder 5 statushouders, brengt het schip weer in de oude luister terug. Naast het verkrijgen van werkritme volgen de werkzoekenden een lasopleiding. Na het behalen van het lasdiploma bestaat er een grote kans op een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Het werkbezoek vond plaats in De Spitkeet in Harkema. Bij het gesprek waren wethouders Harjan Bruining en Margreet Jonker aanwezig, statushouders en Ellen Mostert, consulent van de gemeente.