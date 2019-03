Westereense (31) pint 'geniepig' geld van beppe

LEEUWARDEN - Gedreven door financiële problemen pinde een inwoonster van De Westereen (31) in september 2016 400 euro van de bankrekening van de beppe van haar toenmalige partner. De Westereense werd donderdag bij verstek door politierechter Bauke Jansen veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De 400 euro moet ze terugbetalen.

Verzoek tot aanhouding

De vrouw had een dag voor de zitting nog een brief gestuurd met het verzoek om de zaak aan te houden. Ze zou geen geld hebben om naar Leeuwarden af te reizen. Rechter Jansen wees het verzoek af. De zaak was dan ook al meer dan twee jaar oud. Het had niet tot een rechtszaak hoeven te komen: de Westereense heeft tot twee keer toe de gelegenheid gekregen om een gang naar de rechter te voorkomen.

Financieel in de knoei

Eerst via de politie en later via het Openbaar Ministerie werd haar de gelegenheid geboden om strafvervolging te voorkomen als ze de schade zou betalen. Dat was niet gebeurd. De vrouw zou ook nog steeds financieel in de knoei zitten. Haar voormalige partner, de kleinzoon van het slachtoffer, had ook aangifte gedaan. De vrouw zou op zijn naam leningen zijn aangegaan en van alles hebben besteld. Die zaak is geseponeerd.

Camerabeelden

De stiekeme pinactie kwam aan het licht toen de dochter van het slachtoffer – destijds de schoonmoeder van de verdachte – zag dat er 400 euro van de bankrekening van haar moeder was afgeschreven. Via camerabeelden van de pinautomaat kwam de politie bij de Westereense terecht. Ze bekende.

Geen betalingsregeling

Ze verklaarde dat niet lekker in haar vel zat en financiële problemen had. Door bezuinigingen was ze haar baan kwijtgeraakt. Officier van justitie Marco van den Broek merkte op dat de vrouw in bijna 2,5 jaar tijd nooit geprobeerd heeft een betalingsregeling te treffen. De vrouw was volgens de officier ‘heel geniepig’ te werk gegaan. Justitie zal het geld op de Westereense verhalen.