Surhuizumer bedreigt ex via Whatsapp: werkstraf

Publicatie: do 07 maart 2019 12.00 uur

LEEUWARDEN - Een Surhuizumer (53) is donderdag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur omdat hij zijn ex-partner via Whatsapp heeft bedreigd. Behalve dreigende woorden - ‘Ik ga net zo lang door tot jullie dood zijn’ en ‘Pang pang schijters’ - had de Surhuizumer zijn ex in mei vorig jaar een afbeelding van een wapen gestuurd. De politie heeft een huiszoeking gedaan, maar kon geen wapen vinden in de woning van de verdachte.

Zorgbijdrage

De man lag overhoop met zijn ex over de zorgbijdrage van de zoon (16), die een groot deel van de tijd bij de vader woonde. De vrouw, die inmiddels een nieuwe partner had, zou niet aan de zorgkosten van de zoon hebben willen meebetalen. De Surhuizumer had financiële problemen, hij staat onder bewind.

Behandeling

Behalve de onvoorwaardelijke werkstraf legde de rechter ook 30 uur voorwaardelijk op. De man moet zich bij de reclassering melden. Hij zal gecontroleerd worden op het gebruik van middelen en hij moet een behandeling ondergaan, waar hij leert om te gaan met frustraties, onmacht en boosheid.