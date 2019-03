Waterlek verrast Kinderboerderij De Naturij

Publicatie: do 07 maart 2019 11.39 uur

DRACHTEN - Kinderboerderij De Naturij werd donderdagochtend verrast door een waterlekkage. De helft van de speelhal kwam hierdoor onder water te staan.

De lekkage ontstond in de keuken. Het water liep via de keuken de speelhal in. Met een waterstofzuiger is het water weer opgezogen en een bedrijf is ingeschakeld om het lek te verhelpen. De helft van de speelhal was tijdens de lekkage afgezet voor het publiek.