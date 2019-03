Muurtje bij woning PVV'er in Boelenslaan beklad

Publicatie: do 07 maart 2019 11.20 uur

BOELENSLAAN - Een muurtje bij de woning van PVV-kandidaat Jeffrey Graansma in Boelenslaan is woensdagnacht beklad met leuzen. De 19-jarige Graansma is kandidaat voor de provinciale verkiezingen op 20 maart.

Het nieuws werd de wereld ingeslingerd door PVV-leider Geert Wilders die bovenstaande foto op Twitter plaatste. De tekst op het muurtje: "Stap op Jeffrey denk zelf na." Ook wordt de kandidaat uit Boelenslaan beticht van fascisme. De PVV in Friesland zal aangifte doen bij de politie.

FOTONIEUWS