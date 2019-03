Boze Blijsters gaan huis buurman met bijl te lijf

Publicatie: wo 06 maart 2019 16.40 uur

LEEUWARDEN - Twee neven uit Blije die begin december 2016 de woning van een vervelende buurman met een klauwhamer en een bijl te lijf gingen, zijn woensdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot werkstraffen. Het tweetal, 23 en 24 jaar oud, was samen met twee achterneven naar de woning van de buurman gegaan. De voordeur werd met een bijl bewerkt, door tikken met de klauwhamer sneuvelden een paar ruiten.

Overlast van de buurman

De achterneven (22 en 26) hadden zich beperkt tot het slaan met een klomp tegen een muur van de woning – aan de Stationsweg – en het tegenhouden van de anderen. Dat laatste deed de oudste van het stel. Het voorval kwam niet zomaar uit de lucht vallen: vooral de 24-jarige, diens gezin en de buren hadden al tijden te kampen met overlast van de buurman. De verwarde man stond geregeld voor de deur te schreeuwen, of hij belde aan of bonkte op de ramen.

Vriendin was doodsbang

‘De mensen uit Blije waren er wel klaar mee’, wist officier van justitie Margreeth Meijer. De ramen waren er al een paar keer uitgegaan. In dezelfde week dat de verdachten de woning te lijf gingen, was de glaszetter volgens de officier al drie keer langs geweest. Op de avond van 4 december 2016 had de man de vriendin van de 24-jarige verdachte lastiggevallen. De vrouw, alleen thuis met een baby van zes weken oud, was doodsbang. Ze stuurde haar vriend een berichtje.

‘Op een gegeven moment word je kwaad’

Die zat na een Sinterklaasfeest nog even na in het jeugdhonk. Na het berichtje van zijn vriendin toog hij, samen met de anderen naar de woning van buurman. Ze sloegen met een bijl op de deur en een hamer op de ramen en riepen dat de buurman moest opendoen. Achteraf wisten ze alle vier dat het niet zo had gemoeten. ‘Maar we hadden al zo vaak aangifte gedaan, niks hielp. Op een gegeven moment word je kwaad en doe je domme dingen’, aldus de 24-jarige.

Nooit meer wat van de buurman gehoord

Sinds het incident is de buurman weg. ‘We hebben nooit meer wat van hem gehoord’, aldus de Blijster. De neven hadden ‘op een hele grove manier voor eigen rechter gespeeld, vond de officier. Meijer had het gevoel dat men in Blije een eigen wetboek had. ‘Het wetboek van Blije’, aldus de officier. Zij eiste voor alle vier verdachten een boete van 500 euro.

Achterneven vrijgesproken

Rechter Gustaaf Wijnands oordeelde dat niet bewezen kon worden dat de achterneven ‘een significante bijdrage’ hadden geleverd aan het geweld. Ze werden vrijgesproken. Wat de twee neven hadden gedaan was te heftig om af te doen met een geldboete, vond Wijands. Hij veroordeelde de Blijsters tot een werkstraf van 30 uur plus 30 uur voorwaardelijk. De schadevordering van woningstichting Wonen Noordwest Friesland, een bedrag van ruim 4000 euro voor herstel van de woning, werd afgewezen. De vordering voldeed niet aan de wettige eisen.