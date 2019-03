N369 vanmiddag tijdelijk dicht voor berging

Publicatie: wo 06 maart 2019 13.54 uur

ROTTEVALLE - De N369 bij Rottevalle gaat woensdagmiddag tijdelijk dicht in verband met de berging van een in de sloot geraakte vrachtwagen. De vrachtwagen vervoerde zware betonnen heipalen en de berging wordt een zware klus.

Het verkeer richting Harkema / Dokkum wordt vanaf heden omgeleid via de Centrale As. Op dit moment (14.00 uur) komt er helemaal geen verkeer langs de plek van het ongeval. Het verkeer vanuit de richting Harkema wordt via Drachtstercompagnie geleid.

FOTONIEUWS