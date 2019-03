Dokkumer trapt meisje tegen het hoofd: 9 maand cel

Publicatie: wo 06 maart 2019 13.50 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige Dokkumer die in de nacht van 1 juli vorig jaar op de Markt in zijn woonplaats een 18-jarig meisje tegen het hoofd heeft getrapt, is woensdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot negen maanden jeugddetentie. De rechtbank oordeelde dat de Dokkumer zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag. Volgens getuigen heeft hij het meisje vlakbij de slaap geraakt. ‘Dat kan leiden tot de dood’, aldus de rechtbank.

‘Verstandelijk zeer beperkt’

De Dokkumer en het meisje hadden eerder op de avond een woordenwisseling gehad. Vlakbij de woning van de Dokkumer, hij woont aan de Markt, kwam het tot een confrontatie. Nadat hij het meisje eerst tegen de grond had geslagen, trapte hij haar meermaals tegen het hoofd. De Dokkumer heeft een IQ van 57, de rechtbank omschreef hem als ‘verstandelijk zeer beperkt’.

Weinig zelfinzicht

Volgens de jeugdreclassering heeft hij eigenlijk op allerlei gebieden hulp en ondersteuning nodig. Hij heeft echter weinig zelfinzicht en probleembesef en hij weigert elke vorm van begeleiding en hulpverlening. Daardoor restte de rechtbank niets anders dan het opleggen van een vrijheidsstraf.

Toepassing jeugdstrafrecht

Omdat de reclassering vanwege de verstandelijke beperking toepassing van het jeugdstrafrecht adviseerde, besloot de rechtbank tot het opleggen van negen maanden jeugddentie. De Dokkumer liep in een proeftijd. Een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 40 uur moet hij alsnog uitvoeren. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 375 euro betalen.