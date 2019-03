Ernstig ongeval op A7 bij Tjalleberd

Publicatie: wo 06 maart 2019 13.05 uur

TJALLEBERD - Drie personen zijn woensdag rond het middaguur gewond geraakt bij een ongeval op de A7 ter hoogte van Tjalleberd. Het ongeval vond rond 12.44 uur plaats ter hoogte van Tjalleberd (net voor Heerenveen).

Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken waarvan er één over de kop is geslagen. De hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het ongeval vond plaats op het weggedeelte van Drachten richting Heerenveen. Vanwege de afhandeling van het ongeval is een rijstrook afgesloten en het verkeer moet rekening houden met vertraging.