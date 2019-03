Vrachtwagen belandt in sloot langs Litswei

Publicatie: wo 06 maart 2019 12.42 uur

ROTTEVALLE - Een vrachtwagen met een betonnen paal op zijn aanhanger is woensdag rond het middaguur in de sloot beland langs de Litswei ter hoogte van Rottevalle. De bestuurder raakte op de N369 in de berm en kwam met zijn combinatie in de sloot tot stilstand.

De chauffeur raakte niet gewond bij het ongeval. De politie is ter plaatse gekomen om het verkeer te regelen. De combinatie zal in de loop van de middag geborgen worden.

Even voor 13.00 uur is Broekhuizen met een bergingsauto ter plaatse gekomen. Het is nog even de vraag of de combinatie zo uit de sloot getrokken kan worden of dat er ook nog een kraan nodig is (in verband met het gewicht).

