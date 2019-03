Schoorsteenbrand in Brantgum

Publicatie: wo 06 maart 2019 09.24 uur

BRANTGUM - De brandweer werd dinsdagavond opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Ringwei in Brantgum. Met behulp van een hoogwerker wist de brandweer het vuur onder controle te krijgen, waarna de pijp werd geveegd.

De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond. De weg was tijdens het incident afgesloten voor verkeer in verband met de opstelplaats van de hoogwerker.

