Kroegverbod Leeuwarden na vernieling bij Febo

Publicatie: di 05 maart 2019 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een voorvalletje bij de Febo in Leeuwarden leverde een Marrumer (47) een algeheel horecaverbod op. De man werd in de nacht van 1 oktober 2017 door een portier betrapt op het vernielen van een geldwisselautomaat. De schade was miniem – 35 euro – maar de gevolgen voor de Marrumer waren groot: hij wordt in alle kroegen in Leeuwarden geweigerd. En dat terwijl hij zelf vond dat er eigenlijk nauwelijks iets aan de hand was.

Automaat ‘een petsje’ verkocht

Dinsdag vertelde de Marrumer aan rechter Nynke Vlietstra dat hij probeerde een briefje van vijf te wisselen. Dat lukte niet en hij had de wisselautomaat een ‘petsje’ verkocht, waardoor een klepje was losgeschoten. Meteen stond de bewaker voor hem en werd de politie erbij gehaald. De Marrumer ging mee naar het bureau, waar hij een nacht moest blijven.

Muur met snacks

Terwijl de politie volgens hem later had gezegd dat de kwestie ook ter plekke opgelost had kunnen worden. Volgens de portier was er wel iets meer gebeurd: voor hij een tik op de geldautomaat gaf, zou de Marrumer ook al met kracht tegen de muur met snacks hebben geslagen. Toen de portier tegen hem zei dat hij normaal moest doen, zou de Marrumer de wisselautomaat hebben vernield.

‘Symbolische kosten’

Niets van waar volgens de verdachte. Volgens hem was de automaat al oud en hing er twee weken later een nieuwe. De Febo diende een schadevergoeding in: 36,40 euro voor het herstellen van de wisselautomaat en 80 euro ‘symbolische kosten’. Dat laatste bedrag werd gevraagd doordat het personeel meer geld moest wisselen omdat de automaat kapot was. De rechter wees alleen de herstelkosten toe. Als ‘straf’ kreeg de Marrumer een voorwaardelijke geldboete van 150 euro, proeftijd twee jaar.