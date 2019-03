Werkstraf voor lawaaimaker met mobiel

Publicatie: di 05 maart 2019 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige Drachtster hield in de nacht van 10 september 2017 de buren wakker, door met zijn mobiel luide muziek af te spelen. Toen de politie hem daarop aansprak, liep het uit de hand. De Drachtster had meer dan genoeg gedronken. Tegen rechter Nynke Vlietstra zei hij dinsdag dat hij zeker 15 biertjes had gehad. Hij zat in de tuin bier te drinken, terwijl de luide muziek volgens de politie een straat verderop te horen was.

Volume omhoog

In eerste instantie deed de Drachtster het was rustiger aan, nadat de politie hem had gemaand de muziek wat zachter te doen. De politie bleef voor de zekerheid in de buurt en het duurde niet lang voor het volume weer omhoog ging. De agenten maanden de Drachtster meerdere malen om het wat rustiger aan te doen. In plaats van te luisteren riep de man met luide stem dat hij geen overlast pleegde.

Doodsbedreigingen

Toen hij mee moest naar het bureau -voor het verstoren van de openbare orde- verzette hij zich. De man probeerde zich los te trekken, schopte en maaide met zijn armen. Ook zou hij geprobeerd hebben naar de agenten te spugen en riep hij doodsbedreigingen. Dat herhaalde hij toen hij in het cellencomplex in Leeuwarden was. De Drachtster heeft vaker overhoop gelegen met de politie. Hij is eerder opgepakt voor belediging, bedreiging, verzet bij zijn aanhouding en mishandeling.

70 euro per week

Begin vorig jaar liep hij tot twee keer toe een boete op. Voor de lawaaioverlast kreeg hij indertijd een boete van 500 euro. Die had hij niet betaald omdat hij vond dat hij onterecht was opgepakt. Hij zat toen zonder werk. Hij heeft inmiddels een baan, maar hij staat wel onder bewind. Omdat hij rond moet komen van 70 euro in de week, zette de rechter de eerder opgelegde boete om in een werkstraf van 20 uur.