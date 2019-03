Rechtbank: dodelijke aanrijding was verkeersfout

Publicatie: di 05 maart 2019 14.11 uur

LEEUWARDEN - Een 47-jarige inwoner van Drachtstercompagnie die op 1 juni 2017 als bestuurder van een graafmachine betrokken was bij een dodelijke aanrijding, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een geldboete van 750 euro. De man heeft op een zebrapad in de Gauke Boelensstraat in Drachten een 88-jarige vrouw aangereden. De oude vrouw stond al op de oversteekplaats, toen de verdachte aan kwam rijden. De vrouw werd geraakt door de giek van de graafmachine, ze overleed ter plaatse.

Slachtoffer over het hoofd gezien

De bestuurder heeft het bejaarde slachtoffer nooit gezien. Hij verklaarde dat het erg druk was en getuigen hadden gezien dat hij langzaam reed en dat hij zich volop bezighield met het verkeer rondom de graafmachine. Hij heeft wel een vrouw gezien die voor het zebrapad stond te wachten, het latere slachtoffer heeft hij over het hoofd gezien. De vrouw bevond zich hoogstwaarschijnlijk in de dode hoek van de giek.

Geen verkeersmisdrijf

De door de rechtbank opgelegde straf is lager dan de eis van officier van justitie Peter van der Spek. De officier eiste twee weken geleden een werkstraf van 120 uur plus 60 uur voorwaardelijk en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. De officier oordeelde dat de Kompenijster een ‘zeer onvoorzichtig’ heeft gereden en dat hij schuld had aan het ongeval. Ook de rechtbank vond dat de man een fout had gemaakt, maar oordeelde ook, in tegenstelling tot de officier, dat er niet sprake was van een verkeersmisdrijf.

Contact met de nabestaanden

De rechtbank vond dat de Kompenijster een verkeersovertreding heeft begaan: hij had zich er beter van moeten vergewissen dat de rijbaan vrij was. En hij had de oude vrouw voorrang moeten verlenen. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met de ouderdom van de zaak. Ook telde in het voordeel van de verdachte dat hij uit eigen beweging contact heeft gezocht met de nabestaanden en dat het ongeval heel veel impact op hem heeft gehad.