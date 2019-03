Praten over nieuwe Amelander Veerdienst

Publicatie: di 05 maart 2019 12.32 uur

NES (AMELAND) - De Stichting Amelander Veerdienst organiseert deze week twee voorlichtingsavonden in Nes en Hollum om Amelanders en andere belangstellenden te informeren over de stand van zaken rondom een nieuwe toekomstige veerdienst.

In 2018 heeft een groep ondernemers van het Waddeneiland hiervoor een plan gelanceerd. De ondernemers willen een vaarverbinding realiseren tussen Ameland en de vaste wal. Het plan werd vorig jaar enthousiast ontvangen. Amelanders hebben afgelopen week een uitnodiging in de bus gekregen om mee te komen praten over de Amelander Veerdienst tijdens voorlichtingsavonden op 6 en 7 maart aanstaande. Burgemeester Marcel Meyer van het Deense eiland Samsø zal als gastspreker vertellen over een eigen veerdienst, die onder zijn leiding werd opgericht op het Deense eiland.

Wagenborg Passagiersdiensten heeft nu op Ameland nog de vergunning in handen tot 2029. De Stichting Amelander Veerdienst wil bij een nieuwe aanbesteding ook meedoen en heeft als doel een betrouwbare dienstregeling op te zetten, waarin het belang van de eilanders en de natuur voorop staat.

De voorlichtingsavonden worden gehouden in de BWS school in Nes (woensdag 6 maart) en in Ons Hol in Hollum (donderdag 7 maart). Beide avonden beginnen om 20.00 uur.