File op WÃ¢ldwei na aanrijding bij Nijega

File op Wâldwei na aanrijding bij Nijega

Publicatie: di 05 maart 2019 08.27 uur

NIJEGA - Het verkeer op de Wâldwei (richting Drachten) ondervond dinsdagochtend hinder van een ongeval. Net na het tankstation bij Nijega kwamen rond 7.54 uur meerdere auto's met elkaar in botsing. Het verkeer tussen Garyp en Nijega kwam vervolgens in een file gestaan. Het zou gaan om zo'n 4 kilometer file. Ook verkeer dat vanaf de Centrale As ondervond lichte hinder van het ongeval op de N31.

Tijdens de afhandeling van de aanrijding kon het verkeer op één rijstrook langs de ongevalslocatie rijden. Een berger kwamen ter plaatse om de betrokken voertuigen weg te slepen. Om 8.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.