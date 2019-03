Aso-trucker negeert rood op vrijdagmiddag

Publicatie: ma 04 maart 2019 17.55 uur

OOSTERNIJKERK - Een asociale inhaalactie haalde maandag de landelijke media. Op de beelden is te zien dat een vrachtwagenchauffeur het rode licht negeert. Voordat de chauffeur dat doet, worden nog een aantal auto's ingehaald. De situatie deed zich vrijdagmiddag voor op de Dongerawei N358 bij Oosternijkerk.

De Telegraaf was de eerste die een deel van bovenstaande beelden publiceerde. Op de video is te zien dat de chauffeur met een aanhanger met twee containerbakken de rij auto's met redelijke vaart inhaalt en vervolgens door rood rijdt. De wegafzetting en verkeerslichten staan op de kruising in verband met werkzaamheden aan de weg.