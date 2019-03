Huis van de maand: Verlaatsdam 33 - Surhuisterveen

Publicatie: ma 04 maart 2019 17.50 uur

SURHUISTERVEEN - Deze karakteristieke woning met inpandige garage staat op een ruime kavel van 578 m2, gelegen in een mooie, ruim opgezette en kindvriendelijke woonwijk aan de rand van Surhuisterveen. De woning is gebouwd in 1997 en de woning is geheel geïsoleerd. Verwarming vindt plaats door een HR combiketel van Remeha uit 2011.

De indeling van deze woning is als volgt:

Entree, hal met toilet voorzien van een hangcloset en fontein, meterkast, lichte woonkamer van ca. 28 m2, woonkeuken ca. 21 m2 met een openslaande deur naar de tuin en een nette keukenopstelling voorzien van een losstaand fornuis met oven en diverse inbouwapparatuur, bijkeuken met witgoedaansluitingen, cv-opstelling en achterentree, inpandige garage van ca. 23 m2 voorzien van verwarming en een elektrische deur. Deze inpandige garage is zeer gemakkelijk om te bouwen tot slaapkamer en badkamer op de begane grond.

Eerste verdieping:

Ruime overloop, met aansluitend vier slaapkamers, de badkamer met een inloopdouche, hangcloset en een wastafelmeubel.

De achtertuin is gelegen op het oosten en is ingericht met een terras, een overkapping, een vrijstaande houten berging, gazon en borders. De voortuin is ingericht met een gazon, beplanting en een ruime oprit die voldoende plaats biedt voor het parkeren van meerdere auto’s op eigen terrein.

Een bijzonder woonhuis gelegen op een prachtige woonlocatie die een bezichtiging meer dan waard is.

Surhuisterveen, in het Fries ook wel 't Fean genoemd, wordt wel gezien als het stadscentrum van de regio. Het dorp staat bekend om haar ondernemende klimaat, de grote regiofunctie voor de omliggende dorpen en het bruisende centrum. Surhuisterveen kent namelijk meer dan 100 winkels en 4 supermarkten.

Ook beschikt het dorp over gezellige dag- en avondhoreca in en rondom centrum. Er is veel te doen in Surhuisterveen, zo kent het dorp zowel een grote Profronde festival als het Foodfestival, de Wielerweek en het Torenpleinfeest. De slogan is dan ook niet voor niets; Surhuisterveen, zo gezellig is er maar één.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze woning, maak dan een afspraak voor een bezichtiging, De Flexibele Makelaar leidt u graag rond in deze woning. Klik hier voor meer informatie.