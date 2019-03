Vrachtwagen vast op bouwgrond in Kollumerzwaag

Publicatie: ma 04 maart 2019 14.29 uur

KOLLUMERZWAAG - Een vrachtwagen van IJB Geotechniek is maandag vast komen te zitten op bouwgrond aan de Bjirkehof in Kollumerzwaag. Door het gewicht van het voertuig kwam deze muurvast te zitten.

Er is aanvankelijk geprobeerd om met een tractor de wagen eruit te trekken. Dit mislukte. Een graafmachine is vervolgens ingezet maar ook dit mislukte. Uiteindelijk is berger Betten ter plaatse gekomen om de tracktruck succesvol los te trekken.