't Daalders Plakje overgenomen door Zorginitiatief

Publicatie: ma 04 maart 2019 10.28 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Om de zorg in 't Daalders Plakje in Drachtstercompagnie te kunnen continueren, wordt deze locatie onderdeel van Zorginitiatief de Bosk. 't Daalders Plakje is een kleinschalig zorgcomplex in Drachtstercompagnie voor mensen met een verzorgings- of een verplegingsvraag die niet meer thuis kunnen wonen.

Overeenstemming

Op maandag 25 februari jl. is overeenstemming bereikt over de overname. Door de overname wordt de zorg gecontinueerd. Zorginitiatief de Bosk ziet de overname van 't Daalders Plakje als een uitbreiding van het huidige zorgaanbod. In de komende periode wordt gekeken naar de invulling van de continuering.

Zorginitiatief de Bosk

Zorginitiatief de Bosk is in 2010 begonnen als gezinshuis in Harkema en heeft naast deze woonlocatie ook (woon)trainingshuizen voor jongeren in Drogeham. Vanuit 3Zorg Daniël biedt de organisatie kindzorg en dagbesteding aan (jong)volwassenen. Bij De Bosk staat geborgenheid en het bieden van structuur binnen een kleine en veilige setting centraal.