Heemstra State verkocht aan It Aventoer

Publicatie: ma 04 maart 2019 10.26 uur

OENTSJERK - Bedriuwenpleats It Aventoer is de nieuwe eigenaar van dienstencentrum Heemstra State in Oentsjerk. De maatschappelijke functie van het dienstencentrum wordt met de verkoop gewaarborgd voor vele doelgroepen in de Trynwâlden.

In november 2018 bracht zorgorganisatie Patyna het dienstencentrum in de openbare verkoop. Sinds 2016 werd samen met vele partners in de regio gezocht naar een toekomstbestendige invulling om de moeilijke financiële situatie van het dienstencentrum te kunnen oplossen. Voorwaarde voor de verkoop was het behoud van de maatschappelijke functie van het centrum.

It Aventoer is geen onbekende in Heemstra State. Al ruim 10 jaar zijn de mensen met een verstandelijke beperking van It Aventoer en hun begeleiders een vaste waarde in het centrum. It Aventoer was in 2018 een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Patyna voor de exploitatie van het dienstencentrum. Voor It Aventoer werd het daarna steeds duidelijker hoe belangrijk Heemstra State is voor de Trynwâlden. Van de prikpoli tot de vele verenigingen die er samenkomen en van de dagelijkse maaltijdvoorziening in het restaurant tot de maandelijkse kerkdiensten. "Spytich foar de Trynwâlden as dit fuort falle soe" aldus Gerk Postma van It Aventoer. De officiële overdracht vindt in juni 2019 plaats. Patyna heeft Heemstra State (grond en panden) verkocht aan It Aventoer onder voorbehoud van de formele goedkeuring college sanering.

Patyna blijft in de regio actief als thuiszorg- en WMO-aanbieder en als zorgverlener voor de cliënten van Noflik Wenje, een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie. De vertrouwde 'zorggezichten' voor de cliënten blijven daarmee actief in de Trynwâlden. Er werken ruim 130 medewerkers voor Patyna in de Trynwâlden.