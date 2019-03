Burgumer voetbalclubs verder: FC Burgum

Publicatie: zo 03 maart 2019 18.25 uur

BURGUM - De voetbalclub, die ontstaan is na de fusie tussen de twee Burgumer clubs, krijgt de naam FC Burgum. Leden van BCV, VV Bergum en de gecombineerde jeugdafdeling (BBC) hebben vrijdagavond en zaterdag hun stem uitgebracht. Er werd massaal gekozen voor de naam: FC Burgum. De andere twee opties waren Club Burgum en FF Burgum.

Ook voor de clubkleuren werd door de leden gestemd. De combinatie blauw en donkerblauw werd door 63 procent van de stemmers gekozen. De andere mogelijkheid voor de clubkleuren was rood-zwart. In het logo zijn de jaartallen 1931 en 1949 verwerkt die verwijzen naar de oprichtingsjaren van resp. VV Bergum en BCV. De fusie gaat met ingang van volgend seizoen in.