Aftrap 'Maand van het Friese boek' in Leeuwarden

Publicatie: zo 03 maart 2019 13.26 uur

LEEUWARDEN - Zaterdagavond vond in Neushoorn in Leeuwarden de aftrap voor 'De Moanne fan it Fryske boek’ plaats. De gehele maand staat in het teken van boeken geschreven in de Friese taal.

Dit jaar schreef Willem Schoorstra speciaal voor deze gelegenheid het boek 'Rosmos': een spannende en humoristische roman die zich afspeelt in de ‘onderklasse’ van de maatschappij. Men ontvangt het boek gratis bij aankoop van € 12,50 aan Friestalige boeken.

Tijdens de officiële aftrap werd het boek uitgereikt aan gedeputeerde Sietske Poepjes.

Na de officiële overhandiging van het boek kon men genieten van een aantal prachtige verhalen van tatoeëerder Rinto Bekkema uit Burgum.

De avond werd afgesloten met een optreden met de rockband Junkyard Dogs.

FOTONIEUWS