Discussie over projectleider van 80.000 euro

Publicatie: za 02 maart 2019 17.30 uur

BURGUM - "De kosten gaan voor de baten uit." Het is een gezegde dat regelmatig over de tafel vliegt tijdens de raadsvergaderingen in Burgum. Aan de kosten bij Tytsjerksteradiel lijkt soms geen einde te komen. Telkens wordt de raad gevraagd om extra geld uit te geven.

In februari ging de gemeenteraad (met uitzondering van GroenLinks en VVD) nog akkoord met een kleine 2 miljoen euro extra voor (een luxere) nieuwe sporthal in Burgum. De raadsleden hadden nauwelijks tijd om zich in de materie te verdiepen. Er moest diezelfde avond worden besloten. Vorig jaar ging de raad nog akkoord (met uitzondering van VVD) met een begroting voor 2019 met 1 miljoen euro tekort.

Projectleider van 80.000 euro

Donderdagavond was het tijd voor wethouder Andries Bouwman om een bedrag van 127.500 euro te vragen bij de raad. Het geld (+ hetzelfde bedrag betaald door Achtkarspelen) zou grotendeels worden besteed aan een projectleider. Zij was bovendien al aangenomen, de raadsleden moesten alleen nog even 'tekenen bij het kruisje'.

Deze externe projectleider werd ingehuurd voor een efficiency-slag in het sociaal domein zorgen. Het uurtarief van 95 euro per uur voor 16 uur werk per week is voor wethouder Bouwman vrij normaal: "Het lijkt veel maar dit is wel wat we betalen." Ook liet de wethouder weten dat de kosten voor HR-adviseur al zijn betaald.

De raad trok donderdagavond uiteindelijk aan de noodrem. Het college kreeg geen groen licht. De wethouder moest eerst maar eens met een creatiever voorstel komen. De raadsleden begrijpen over het algemeen de noodzaak maar wilden garanties dat het deze keer wel goed gaat. Ook de gemeenteraad van Achtkarspelen kwam diezelfde avond in Buitenpost tot min of meer dezelfde conclusie. Gezamenlijk werd op één avond een kwart miljoen euro 'bespaard' door het niet vrij te geven. Bij de volgende gemeenteraadsvergadering ligt het nieuwe voorstel weer op tafel.

NIET 'IN CONTROL'

Het grootste punt van zorg bij zowel Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen is op dit moment de werkmaatschappij 8KTD. De gemeenten betalen jaarlijks resp. 10 en 12 miljoen euro. De gemeentelijke organisatie 8KTD verzorgt werkzaamheden voor de twee gemeenten. De werkmaatschappij werd in 2016 in het leven geroepen om kosten te besparen. Dat is tot op heden nooit gelukt. Integendeel. De raadsleden kregen donderdag te horen dat er in 2018 een tekort is ontstaan van zo'n 1.8 miljoen euro.

De colleges lieten weten dat ze er pas recent achter waren gekomen bij het opmaken van de jaarrekening. Dat men niet tijdens maar pas na het proces weet wat de kosten zijn, betekent dat de colleges nauwelijks zicht op de financiën van de werkmaatschappij. Wethouder Bruining van Achtkarspelen gaf als reactie daarop aan dat ze proberen de controle terug te krijgen. Wethouder Bouwman (T-diel) gaf ook aan dat hij de controle wil pakken op het sociaal domein (mede door inzet projectleider die organisatie moet doorontwikkelen, red.).

Volgende week wordt meer bekend over het tekort bij de werkmaatschappij. Mogelijk wordt ook duidelijk waaraan het geld is uitgegeven en of het gaat om structurele of incidentele kosten.