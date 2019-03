Hurdegarypster heeft designerdrug op zak op Psy-Fi

Publicatie: vr 01 maart 2019 15.00 uur

LEEUWARDEN - Voor het bezit van harddrugs is een inwoner van Hurdegaryp (25) vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een een werkstraf van 20 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. De Hurdegarypster werd op 16 augustus vorig jaar op trancefestival Psy-Fi in recreatiegebied de Groene Ster aangehouden omdat hij ervan werd verdacht betrokken te zijn geweest bij een beroving. Die zaak werd wegens gebrek aan bewijs geseponeerd, maar de man had wel 15 pillen op zak.

Het bleek te gaan om het middel 2C-B, een zogeheten designerdrug. Het middel lijkt op XTC en wordt beschouwd als een harddrug. Zo’n hoeveelheid zou er volgens de rechter op kunnen duiden dat de Hurdegarypster aan het dealen was, maar dat ontkende hij. Hij had meerdere pillen op zak voor meerdere dagen omdat hij bij een eerdere aankoop merkte dat de werking tegenviel. De man liep indertijd in een proeftijd, er hing hem een voorwaardelijke werkstraf van 75 uur boven het hoofd. De rechter besloot een deel van die straf, 20 uur, om te zetten in een onvoorwaardelijke werkstraf.