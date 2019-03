Van Reenen Glas: uw zakelijke partner beglazing

Publicatie: vr 01 maart 2019 11.00 uur

DRACHTEN - Van Reenen Glas levert al meer dan 50 jaar alle soorten beglazingen, kozijnen, deuren, balustrades en aanverwante materialen. Voor zowel particuliere als zakelijke afnemers zijn zij het vertrouwde adres in Gemeente Smallingerland en omstreken, voor vakkundig advies en degelijke producten. Daarnaast zijn zij 24 uur per dag bereikbaar via 0512-541800 voor spoedbeglazingen en herstel van glasschades.

Bijzonder welkom zijn klus- en onderhoudsbedrijven, timmermannen, glaszetters, schilders en aannemers. Speciaal voor deze ondernemers is er een vaste tarievenlijst met scherp geprijsde artikelen. Op de locatie aan De Hemmen 6 in Drachten zijn glassoorten zoals enkelglas, figuurglas en veiligheidsglas in verschillende diktes voorradig en kunnen door middel van moderne snij-/zaagmachine meteen op maat gemaakt worden. Ook brandvertragend glas (30 en 60 minuten), de specialiteit van Van Reenen Glas, is klaar terwijl u wacht.

Daarnaast is een verscheidenheid aan glasbenodigdheden en -materialen aanwezig. De vestiging op bedrijventerrein 'De Haven' is iedere werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt daar zelfs in overleg op doordeweekse dagen tot 20.00 uur of op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht. Bestellingen kunnen tevens door heel Nederland geleverd worden. Zowel op de bouwplaats als op uw (zakelijke) adres.

Van Reenen Glas levert onder de naam ReenPane© hoog rendementsglas. Een betaalbaar en energiebesparend product met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en lange levensduur. Er is keuze in ReenPane© Basic, Super Plus, Excellent en Super Excellent. Het product kan naar wens aangeboden worden en er zijn veel varianten mogelijk met ReenPane©. Zo kan het gecombineerd worden met onder andere geluidswerend, zonwerend, brandvertragendend en origineel inbraakvertragend (ReenSafe©) glas. Alle afnemers ontvangen op nieuwe bestellingen maar liefst 20 jaar fabrieksgarantie (zie ook de voorwaarden) op ReenPane© Super Plus, Excellent en Super Excellent!

Kortom, Van Reenen Glas is van alle markten thuis en is ook uw partner voor beglazingen en aanverwante artikelen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf, de producten, voorwaarden en onderhoudsrichtlijnen op de website: www.vanreenenglas.nl

FOTONIEUWS