Achtkarspelen en T-diel verliezen 1.8 miljoen euro

Publicatie: do 28 februari 2019 19.58 uur

BURGUM - De werkmaatschappij van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel heeft over het jaar 2018 een verlies van ruwweg 1.8 miljoen euro geleden. Wethouder Hoekstra (Tytsjerksteradiel) en wethouder Bruining (Achtkarspelen) maakten nieuws vrijwel gelijktijdig bekend tijdens de raadsvergaderingen die donderdagavond in resp. Burgum en Buitenpost plaatsvonden.

De forse overschrijding werd ontdekt tijdens de samenstelling van de jaarrekening. Wethouder Hoekstra spreekt over 830.000 euro en wethouder Bruining zei tijdens de gemeenteraad dat het kan oplopen tot 900.000 euro. De organisatie analyseert de komende dagen het verlies en volgende week donderdag wordt de analyse en quick-scan daarvan gepresenteerd.

Tijdens de raad van Achtkarspelen werd door raadslid Nicolai (PvdA) aangegeven dat het beeld wordt geschetst dat de gemeenten geen controle hebben over de werkmaatschappij. "Wy kinne net 'buiten' kontrole wêze" Wethouder Bruining antwoordde: "Wy binne bezich om yn kontrole te kommen en te bliuwen."

Brinkman (FNP) sprak duidelijke taal: "Dy werkmaatschappij soe ús sa'n jild opleverje mar wat hat it ús kostte? At elk bedriuw sa wurket as dizze gemeente dan gean se allegear yn 'e skuldsanearing en faillyt." Brinkman wil nu binnen een week duidelijk van zaken krijgen over de cijfers van werkmaatschappij met Tytsjerksteradiel. Wethouder Bruining ging daar in mee en verwacht volgende week donderdag meer duidelijk.

De twee gemeenten werken intensief samen en hebben sinds 2014 de werkmaatschappij opgericht om werkzaamheden voor beide gemeenten te verrichten.