Overval op pizzakoerier: werkstraf en enkelband

Publicatie: do 28 februari 2019 14.34 uur

LEEUWARDEN - Een 18-jarige inwoner van Franeker is voor de overval op een pizzakoerier in Wergea, op 14 november vorig jaar, veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en 37 dagen jeugddetentie. De verdachte had samen met drie plaatsgenoten een pizza besteld. De 53-jarige koerier zat samen met twee anderen in de auto. Toen de drie mannen op de Greate Kritewei in Wergea aankwamen, werden ze met een vuurwapen bedreigd.

Op hek gebotst

De overvallers gingen er vervolgens vandoor met de auto van de koerier. De politie zette de achtervolging in, op de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen botste de auto tegen een hek. Toen de inzittenden probeerden er vandoor te gaan hebben de agenten schoten gelost. De andere verdachten, 16, 19 en 21 jaar, moeten nog terechtstaan. Naast de werkstraf en de onvoorwaardelijke jeugddetentie kreeg de Franeker 300 dagen voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd.

Intensieve begeleiding

Nadat op 22 december het voorarrest werd geschorst, kreeg hij een enkelband. Hij moet de band nog zeker een half jaar om houden. Hij moet verplicht een jaar lang deelnemen aan een intensief begeleidingsprogramma van de Jeugdbescherming. Verder mag de Franeker geen contact zoeken met de medeverdachten. De drie inzittenden van de pizza-auto krijgen elk 1000 euro smartengeld.