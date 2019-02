Provincie FryslÃ¢n zet hondenscholen op straat

Provincie Fryslân zet hondenscholen op straat

Publicatie: do 28 februari 2019 14.25 uur

TIJNJE - Het voortbestaan van HSV De Doordouwers en HSV De Vluchtsprong staat op de tocht. Beide hondensportverenigingen worden dit jaar door de Provincie Fryslân op straat gezet. Het 1,45 hectare grote veld aan de Hanebuert bij Tijnje - waar voor het geven van trainingen en cursussen al ruim twintig jaar gebruik van wordt gemaakt - dient als landbouwgrond te worden verkocht. Een koper is nog niet gevonden.

Toch moeten HSV De Doordouwers en HSV De Vluchtsprong hun gedeelde accommodatie verlaten met afbraak van alle opstallen. "Wij voelen ons door zowel de gemeente Opsterland als de provincie gediscrimineerd en in de steek gelaten", zegt voorzitster Leonie van der Horst. "Beide doen al jaren niets om ons te helpen, terwijl wij van mening zijn dat we als non-profit verenigingen een maatschappelijk- en welzijnsdoel hebben. Namelijk het opvoeden van alle soorten honden tot sociale huishonden en het verbeteren van de band tussen mens en dier, óók voor mensen met een financiële of geestelijke beperking."

Waar er voor ‘populaire sporten’ zoals voetbal, tennis en hockey door de gemeente vaak velden ter beschikking worden gesteld of tegen een schappelijke prijs verhuurd, moeten De Doordouwers en De Vluchtsprong blijkbaar zelf op zoek naar een geschikt terrein. "En dat is voor ons niet te betalen. Dit zal het einde van onze verenigingen betekenen."

Het liefst blijven Van der Horst en haar collega-train(st)ers op de huidige locatie (een voormalig slibdepot), maar herhaaldelijke verzoeken tot het terugdraaien van het besluit om de grond te verkopen bij de provincie Fryslân leverden niets op. Daarom is een online petitie uitgeschreven, die getekend en wel, namens beide verenigingen aan de Provinciale Staten van Fryslân zal worden aangeboden vóór de Statenverkiezingen van 20 maart 2019.