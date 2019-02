'Friesland is meer dan water en de elf steden'

Publicatie: do 28 februari 2019 12.31 uur

DRACHTEN - Wethouder Eric ter Keurs van Smallingerland vindt dat de Friese wouden onvoldoende aandacht krijgen bij Merk Fryslân. Hij vindt het taak van zijn gemeente om daar bij de toeristische marketing organisatie aandacht voor te vragen.

Ter Keurs prijst de organisatie voor het positief in de pers krijgen van de provincie. In zijn ogen trekt dat uiteindelijk meer toeristen dan een stand op een prestigieuze beurs. Toch komt het oosten van Friesland er nog wat bekaaid van af. "De Friese wouden zijn niet altijd scherp in beeld bij Merk Fryslân. De aandacht is wel belangrijk want het raakt dit hele gebied. Friesland is meer dan alleen water en de elf steden."

De wethouder vindt het belangrijk om toerisme en recreatie binnen de gemeente ook de aandacht te geven die het verdient. "Dit is momenteel één van de sterkst groeiende sectoren van onze economie."