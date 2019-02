Vragen over schikking: 'Was dit hoogst haalbare?'

Publicatie: do 28 februari 2019 12.19 uur

DRACHTEN - SP-raadslid Jos van der Horst heeft dinsdagavond diverse vragen gesteld over de schikking die gemeente Smallingerland heeft getroffen met de Wind Groep. Er is 150.000 euro overeengekomen. Een bedrag dat volgens de SP’er niet in verhouding staat met de meer dan tien miljoen euro die aan vorderingen openstonden. Het betreft gaat onder andere om de in 2012 overeengekomen voorfinanciering van de heropening van het Moleneind en de ontbinding van de projectovereenkomst over woningbouw in Drachtstervaart West.

Uit gesprekken met de directie van Wind Groep en de consultatie van een juridisch adviseur blijkt dat betaling van de betreffende vorderingen nu en in de toekomst niet mogelijk is. "De vraag ‘Hoe de raad kan controleren dat dit het maximaal haalbare was’ is natuurlijk lastig. De gemeente zit in een zeer zware juridische positie. Mede op extern advies is de schikking getroffen. Het is het resultaat van gesprekken, maar het blijft een inschatting. Eén procent lijkt niet in verhouding te staan, maar er was ook een reële kans dat er helemaal niets betaald zou worden. Wij hebben gehandeld naar de realiteit." Met het antwoord gaf burgemeester Ton van Mourik een inkijkje in het zeer moeilijke juridische proces.

Van der Horst bleef het echter ook na de uitleg ‘moreel lastig’ vinden richting de burgers. "Wij hebben gehandeld aan de hand van de situatie die zich voordeed en naar alternatieven vanuit het toekomstperspectief zoals dat voor ons lag. Ik zie heel duidelijk dat dit voor u als raad een ongelooflijk bittere pil is."

Ook fractievoorzitter Yntze de Vries van de ELP had vragen over de kwestie. "Want er is heel veel gemeenschapsgeld verdampt." De Vries vroeg zich af wat voor gevolgen de schikking heeft op de zakelijke relatie met de Wind Groep. "De Wind Groep is van karakter veranderd en is een echt Drachtster bedrijf. Ik kan niet in de openbaarheid zeggen dat wij nooit meer zaken doen. Maar ieder van u heeft zijn gedachten over deze gang van zaken en de uitkomst ervan."