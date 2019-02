Het regent aanrijdingen door dichte mist

Publicatie: do 28 februari 2019 09.15 uur

WARTEN - Een dichte mist heeft er donderdagochtend voor gezorgd dat er tientallen aanrijdingen plaats vonden in de noordelijke provincies van Nederland. Er vonden ongevallen plaats in Grou, Leeuwarden en Wirdum (N32). Op de kruising van de Murmerwoudsterweg met de Lauwerseewei in Dokkum kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing. Een automobilist miste de rotonde door de mist. In het Groningse Marum kwam een auto frontaal in botsing met een boom. Door de mist is het zicht plaatselijk soms minder dan 100 meter. In de loop van de ochtend zal de mist verdwijnen.

Op de A32 bij Grou zouden tientallen ongevallen zijn ontstaan vanwege de dichte mist. Bij de aanrijdingen raakten elf personen gewond. Er waren in totaal 41 auto's betrokken bij de aanrijdingen en acht auto's moesten worden weggesleept. De toerit vanaf Reduzum werd rond 9.00 uur door de politie afgezet in verband met de hulpverlening. Even later werd de gehele A32 vanuit de richting Heerenveen afgesloten in verband met de afhandeling van alle ongevallen.

Op de foto een eenzijdig ongeval in Warten. De bestuurder kwam vanaf Grou en zag de kruising te laat en schoot over de Rounwei en eindigde in een tuin van een woning. De bestuurder kwam met de schrik vrij.