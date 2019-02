Harkjemar brengt 'asperzjetiid' op planken

Publicatie: wo 27 februari 2019 20.37 uur

HARKEMA - Toneelvereniging Harkjemar speelt dit jaar het stuk 'Oan'e ein fan de asperzjetiid'. Frank Houtappels heeft het stuk geschreven. Het stuk gaat als volgend:

"No tinke wy dat de measte minsken út Harkema net witte wanneer’t it de ein fan de asperzjetiid is, dat is ik net belangryk. Mar de bazin fan de kapperssaak is bliid mei it ein fan de asperzjetiid.

Ja minsken, it stik giet oer in kapperssaak, of eins ek wer net, it giet oer minsken. Oer it libben fan fjouwer minsken , yn dit gefal fjouwer froulju.

Trije susters en it bern fan ien fan dizze trije, it bern is fan de suster dy’t de kapperssaak hat. At jo de froulju sjogge soene jo net sizze dat it susters binne, net fan oansjen en net fan karakter. Mar it libben hat harren makke sa at se binne, elts mei in eigen rêchsekje. En krekt it leegjen van dizze rêchsekjes makket it stik moai, it lit sjen dat net alles is sa as it liket."



Het stuk wordt gespeeld op 1 en 2 maart yn De Klok om 20.00 uur.

