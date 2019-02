Opnieuw om tafel over Van Haersmapark

Publicatie: wo 27 februari 2019 18.55 uur

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland moet opnieuw in gesprek met betrokken over het herinrichten van het Van Haersmapark in Drachten. Een meerderheid van de raad stemde dinsdagavond in met een motie om nog een poging te doen om tot een breed gedragen oplossing over het parkeren te komen.

De eigenaar van Van Haersmastate heeft momenteel nog recht op tien parkeerplaatsen dicht bij het rijksmonument. De gemeente wil graag ‘het blik’ uit het park en is daarom met de eigenaar in onderhandeling gegaan. Omdat in het verleden een kettingbeding is afgesproken dat de bedrijven in de state vlak voor de deur konden parkeren, zijn verschillende voorstellen van tafel geveegd. Uiteindelijk kwam men tot een nieuwe parkeervoorziening op de plek van het koetshuis. ,,Deze plek is het meest gunstig. Er hoeven geen monumentale bomen te worden gekapt en er is geen schade voor het park”, motiveerde wethouder Robert Bakker.

Omwonenden zijn er echter niet blij mee. Eerder uitten ze hun ongenoegen al in een speciale Ronde Tafelbijeenkomst over het onderwerp. De betrokken voelen zich niet gehoord. Met de motie wordt het college opgeroepen om toch nog eens om tafel te zitten. ,,Het ligt me zwaar op de maag”, gaf Bakker aan, ,,Er is een tiental contactmomenten geweest. Onder andere rondgangen door het park, informatie-avonden, inspraakmomenten, gesprekken. Het feit dat je niet altijd kunt krijgen wat je wilt, betekent niet dat je niet gehoord bent.”

,,Wat kun je in alle redelijk verwachten als je opnieuw het gesprek aangaat. Eerlijk gezegd denk ik dat het een herhaling van zetten is en dat we niet de gezamenlijk gedragen oplossingen krijgen, waar de motie op doelt”, gaf Bakker aan. Uiteindelijk stemden negentien raadsleden voor en elf tegen. ,,Wij stemmen tegen omdat de motie valse verwachtingen wekt en teleurstellingen gaat veroorzaken”, aldus D66’er Ron van der Leck.

De ChristenUnie kreeg nog steun voor een motie over intrekken van vijf parkeervergunningen, die de eigenaar van Van Haersmastate in de onderhandelingen met de gemeente had afgedongen. Wethouder Bakker: ,,Die gratis vergunningen waren nodig om dit gerealiseerd te krijgen.” ,,Van de zotte”, vond ChristenUnie-voorman Klaas van Veelen. ,,Gaan wij bewoners ook gratis parkeervergunningen geven als zij ‘betrokkenen’ zijn? Waar houdt het dan op?”