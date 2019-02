Coniferen vliegen in brand in achtertuin

Publicatie: wo 27 februari 2019 16.35 uur

SURHUIZUM - In de achtertuin van een woning aan de H.J. van der Veenstrjitte in Surhuizum brak woensdag brand uit. Rond 13.30 uur sloeg het vuur in een vuurkorf over naar een coniferenhaag. De brandweer van Surhuisterveen werd daarop gealarmeerd.

Bij aankomst had de bewoner het vuur al onder controle en was de brand grotendeels geblust. De brandweer heeft de laatste restjes geblust en de vuurkorf. Er is nog een controle met een warmtebeeldcamera gedaan en daarna kon de brandweer weer retour naar de kazerne.