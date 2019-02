TomTom stuurt 86-jarige in 45-km auto WÃ¢ldwei op

TomTom stuurt 86-jarige in 45-km auto Wâldwei op

Publicatie: wo 27 februari 2019 12.36 uur

LEEUWARDEN - Een 86-jarige inwoonster van Beetsterzwaag belandde op 2 december 2017 met haar 45-kilometer autootje op de Wâldwei. "Omdat de TomTom haar die kant had opgestuurd", zei ze woensdag tegen rechter Bauke Jansen. Ze had een kennis naar Ureterp gebracht en was op weg naar huis. De TomTom koos de snelste route en dat was via de N31. Een automobilist zag het gevaar en begeleidde de bejaarde automobiliste met de alarmlichten aan via de vluchtstrook naar de afrit richting Heerenveen.

De politie had de vrouw inmiddels ook in het vizier gekregen. Ze had zelf wel in de gaten dat ze fout zat. "Ik nam de eerste de beste afslag", zei ze. Ze voegde eraan toe dat het de eerste dag was dat ze in de zogeheten Microcar reed. Het was ook de eerste keer dat ze de TomTom gebruikte. Inmiddels heeft haar zoon de routeplanner zo ingesteld dat ze niet meer met haar autootje de snelweg op wordt gestuurd.

De vrouw kreeg destijds een schikking aangeboden van 350 euro. Omdat er volgens haar van alles in het proces-verbaal stond wat niet klopte, had ze die boete niet betaald. De rechter ging wel uit van wat de agenten hadden opgeschreven, maar hij deed wel iets aan de boete. Omdat de vrouw een AOW-uitkering en een pensioentje heeft, en dus een laag inkomen, legde Jansen de 350 euro voorwaardelijk op.

Hij hield er rekening mee dat de Beetsterzwaagse zich had vergist. De rechter hield er ook rekening mee dat de vrouw nooit eerder met de politie in aanraking is gekomen. Hij drukte de vrouw op het hart dat ze behalve blindelings te vertrouwen op de routeplanner, ook om zich heen moet blijven kijken als ze de weg op gaat. "U moet mij beloven dat u niet meer slaafs achter het pijltje van de Tomtom aan rijdt."