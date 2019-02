Onbekenden vernielen tiental auto's

Publicatie: ma 25 februari 2019 14.18 uur

FEANWâLDEN - Een spoor van vernieling van Hurdegaryp tot in De Westereen (of andersom). Het vandalisme vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Hoofdzakelijk auto's waren het doelwit. De ramen werden kapot geslagen. Dit gebeurde op de Wâl in Feanwâldsterwâl (3x), De Ljurkstrjitte (1x) en Mûnestrjitte (2x) in Feanwâlden en in de Putterstrjitte (4x) in De Westereen.

Bij alle auto's werden onder andere de ruiten en buitenspiegels vernield. De politie roept getuigen op om zich te melden. Er zijn meerdere aangiftes binnengekomen en de politie heeft het vandalisme in onderzoek.