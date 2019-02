Opening groenste vergaderlocatie in EarnewÃ¢ld

Opening groenste vergaderlocatie in Earnewâld

EARNEWâLD - Deze maand werd bij Annage in Earnewâld een splinternieuwe vergaderlocatie officieel in gebruik genomen. Deze 3 koppelbare vergaderzalen zijn volledig energieneutraal en worden verwarmd door middel van zonnepanelen en een warmtepomp die zijn energie uit it Earnewâldster Wiid haalt. De ruimtes zijn modern maar toch sfeervol ingericht en het uitzicht wordt optimaal benut door brede panorama ramen met direct uitzicht op het meer.

De zalen zijn voorzien van slimme verlichting en beschikken over de modernste presentatie middelen.

De nieuwe ambassadeur van Nationale park de Alde Feanen, Lutz Jacobi, reikte die middag aan de eigenaar Cathrienus Herrema het Green Key certificaat uit. Dit is een internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie en zakelijke mark. Annage kreeg bij de eerste keuring gelijk het gouden predicaat.

Meer informatie over de mogelijkheden om te vergaderen kijk op www.annage.nl/vergaderlocatie-friesland/

