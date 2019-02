Mercedes belandt in sloot bij FeanwÃ¢lden

Mercedes belandt in sloot bij Feanwâlden

Publicatie: za 23 februari 2019 11.41 uur

FEANWâLDEN - De bestuurder van een Mercedes is zaterdag aan het einde van de ochtend in de een sloot gereden aan het Oastein bij Feanwâlden. De bestuurder kwam uit de richting van De Westereen en raakte op de t-splitsing in de berm. Het voertuig schoot vervolgens rechtdoor en kwam in de sloot tot stilstand.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder kwam uiteindelijk met de schrik vrij. De gealarmeerde brandweer werd al vrij snel afgemeld en hoefde niet meer langs te komen.

FOTONIEUWS