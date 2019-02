Gewonde bij brand in kruiser in Kootstertille

Publicatie: vr 22 februari 2019 13.00 uur

KOOTSTERTILLE - Bij een scheepsbrand aan de Mounestrjitte in Kootstertille is vrijdag rond het middaguur een man gewond geraakt. De brand in de kruiser op het terrein van scheepvaartbedrijf Van Santen ontstond even na 12.00 uur. De brandweer van Drogeham werd om 12.11 uur gealarmeerd.

Naast de brandweer kwam tevens de politie en een ambulance ter plaatse. De gewond geraakte man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de uitslaande brand geblust.

