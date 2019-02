Hennepkwekerij opgerold in cafÃ© in Oudwoude

Hennepkwekerij opgerold in café in Oudwoude

Publicatie: do 21 februari 2019 17.20 uur

OUDWOUDE - De politie is donderdagmorgen een café aan de Foarwei in Oudwoude binnengevallen. Op de eerste verdieping werd door de politie een kamer aangetroffen die was ingericht als hennepkwekerij. Ook werd er illegaal stroom afgetapt.

De politie heeft twee verdachten aangehouden, een 57-jarige man en een 33-jarige man beide afkomstig uit de gemeente Noardeast-Fryslân. Er werden ongeveer 99 planten aangetroffen, deze zijn vernietigd.

