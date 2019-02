Probeer de nieuwe Kia Ceed bij Dijkstra Drachten

Publicatie: wo 20 februari 2019 20.25 uur

DRACHTEN - Op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart organiseert Autobedrijf Dijkstra de ultieme rijtest. Op die dagen kan men in Drachten vrijblijvend kennismaken met zowel de nieuwe Kia Ceed als vergelijkbare modellen zoals de Renault Mégane, Peugeot 308, Volkswagen Golf en Ford Focus.

Waarom? Omdat de nieuwe Kia Ceed een waar succesnummer is! De auto is meer dan terecht - al zegt Autobedrijf Dijkstra het zelf - finalist van Car of the Year 2019 en volgens Autobild zonder twijfel de nummer één in zijn segment. Voor wie nu denkt: eerst zien dan geloven, hebben ze goed nieuws.

Om Friesland met de nieuwste Kia Ceed te laten kennismaken, organiseert Dijkstra op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart de Kia Challenge. Op die dagen kan men geheel vrijblijvend kennismaken met de Kia Ceed en diverse vergelijkbare types zoals de Renault Mégane, Peugeot 308, Volkswagen Golf en Ford Focus uitproberen.

Er is geen betere manier om het verschil tussen de auto’s te ontdekken en ervaren om zo te kijken welke auto echt het best uit de test komt. Onder het genot van een hapje en drankje vertellen de medewerkers van Dijkstra graag alles over de nieuwste Kia Ceed.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.kia-dijkstra.nl.

"Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal beschikbaar. Graag tot ziens op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart!"