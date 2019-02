Auto's in botsing op Rounwei in Warten

Publicatie: wo 20 februari 2019 20.24 uur

WARTEN - Twee auto's zijn woensdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Rounwei in Warten. Het ongeval gebeurde toen de bestuurder van een BMW vanaf de Burgemeester Waldastraat de Rounwei opreed.

De bestuurder verleende geen voorrang aan de bestuurder van een Nissan die over de Rounwei vanaf Wergea kwam. De bestuurder uit Garyp probeerde de BMW nog te ontwijken maar zonder resultaat. Een aanrijding in de zij was het resultaat.

De politie is ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen moesten worden weggesleept.

