'Onbegrijpelijk dat graafmachines de weg op mogen'

Publicatie: di 19 februari 2019 16.55 uur

LEEUWARDEN - Een 88-jarige inwoonster van Drachten kwam op 1 juni 2017 om het leven toen ze op het zebrapad in Gauke Boelensstraat, vlakbij de afslag met de Reidingweg, werd aangereden door een graafmachine. De bestuurder van de graafmachine, een 47-jarige inwoner van Drachtstercompagnie, heeft de bejaarde vrouw nooit gezien. Hij moest zich dinsdag voor de rechter verantwoorden. Het was erg druk op de weg die dag, toen de verdachte om een uur of vier van zijn werk kwam. ‘Fietsers, voetgangers, auto’s die er tussen wilden’.

Kluts kwijt

Vlak voor hij bij de oversteekplaats kwam, glipte nog een auto de weg op. Toen hij bij het zebrapad was, zag de bestuurder een vrouw op de stoep staan. De vrouw die achter haar rollator op het zebrapad liep, had hij over het hoofd gezien. Toen hij op de rem trapte, was het al te laat. De vrouw werd geraakt door de giek en viel achterover op het wegdek. Ze overleed ter plaatse. Omstanders verklaarden dat de verdachte helemaal de kluts kwijt was. Volgens getuigen had de man niet uitzonderlijk hard gereden en had hij goed om zich heen gekeken.

Trieste gebeurtenis

Een getuige vond zelfs dat de Kompenijster ‘bewegerig’ in de cabine van de graafmachine zat, om maar alles te zien wat er om hem heen gebeurde. De getuige had het gevoel dat de man er alles aan deed om maar veilig door het verkeer te komen. Het mocht niet baten, hij zag de voetgangster over het hoofd. ‘Een ontzettend trieste gebeurtenis’, noemde officier van justitie Peter van der Spek het tragische ongeval.

Geen opzet

Hoewel er absoluut geen sprake was van opzet vond Van der Spek wel dat het ongeval de verdachte te verwijten viel. ‘Hij heeft een fout gemaakt. Hij is niet tijdig gestopt en heeft geen voorrang verleend aan een voetganger. Hij heeft zeer onvoorzichtig gereden’. De man wist hoe druk het kon zijn op dat tijdstip op de Gauke Boelensstraat. Hij had volgens de officier een andere route kunnen nemen. Daar had de verdachte het ook al eens over gehad, in de keet met collega’s. Het was er niet van gekomen. Nu mijdt hij het centrum van Drachten wel.

Camera’s heffen dode hoek niet op

Het is het zoveelste ongeval waarbij een graafmachine is betrokken. Van der Spek rakelde een oude discussie maar weer eens op: door de giek is het zicht vanuit de cabine van een graafmachine beperkt. De graafmachine was voorzien van camera’s, voor en achter, maar die heffen de dode hoek achter de giek niet op. Van der Spek: ‘Moeten er geen nadere eisen worden gesteld aan graafmachines. Het is onbegrijpelijk dat zo’n voertuig zonder beschermende maatregelen de weg op mag’.

Verantwoordelijkheid genomen

Voor het veroorzaken van het ongeval eiste de officier een werkstraf van 120 uur plus 60 uur voorwaardelijk en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar, proeftijd twee jaar. De officier hield er rekening mee dat de zaak erg lang bij Justitie op de plank heeft gelegen. Ook telde mee in het voordeel van de verdachte dat hij zelf contact heeft gezocht met de nabestaanden. ‘Dat is heel positief, hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen’, aldus Van der Spek.

De Leeuwarder rechtbank doet op 5 maart uitspraak.