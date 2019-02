Waterstoring door leidingbreuk in Noardburgum

Publicatie: di 19 februari 2019 12.50 uur

BURGUM - Waterbedrijf Vitens meldt er aan de Rijksstraatweg in Noardburgum sprake is van een leidingbreuk. De breuk is gemeld sinds 12.45 uur en zorgt ervoor dat duizenden huishoudens in Noardeast-Fryslân geen of verminderde waterdruk hebben. Inwoners van Dokkum tot in Holwerd melden deze site dat er bij hun sprake is van een verminderde druk op de kraan. Er zijn ook mensen die helemaal geen water uit de kraan krijgen.

Op dit moment zijn de reparatiewerkzaamheden in volle gang. De locatie van de leidingbreuk is schuin tegenover het pompstation aan de Rijksstraatweg in Noardburgum. De breuk is ontstaan tijdens graafwerkzaamheden (voor vermoedelijk aanleg glasvezel).

De verwachting is dat de leidingbreuk rond 15.45 uur weer verholpen is.